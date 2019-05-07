الكرك

الكرك: 140 أسرة تستفيد من حملة خيرية لـ”مؤتة”

منذ ساعتين
من فعاليات الحملة التي نفذها طلبة في جامعة مؤتة - (من المصدر)

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هشال العضايلة

الكرك – نظمت لجنة خدمة المجتمع المحلي في عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، بالتعاون مع طلبة الجامعة من مختلف الكليات حملة خيرية، مع بدء شهر رمضان الكريم، شملت توزيع المساعدات الخيرية على ما يزيد على 150 أسرة في مناطق الكرك والمزار الجنوبي ومؤتة وسول والحوية، من خلال توزيع الطرود والهدايا على الأطفال الأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة.
وقالت مساعدة عميد شؤون الطلبة ومنسقة الحملة الدكتورة نسرين البحري “إن طلبة الجامعة، بالتنسيق مع لجنة خدمة المجتمع المحلي في عمادة شؤون الطلبة، نظموا الحملة التي جاءت من خلال التبرعات العينية من الطلبة أنفسهم، بهدف توزيعها على الفقراء والمحتاجين بمحافظة الكرك”. وبينت البحري أن الحملة نظمت توزيع 60 طردا غذائيا للأسر الفقيرة في مناطق سول، الحوية، الكرك، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال الأيتام في مراكز الأيتام في المزار الجنوبي ومؤتة بواقع 80 هدية. واعتبرت أن هذه الحملة هي جزء من نشاطات عمادة شؤون الطلبة اللامنهجية في توفير برامج ذات صبغة اجتماعية لدمج الطلبة في المجتمع المحلي.

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