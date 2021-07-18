الكرك.. 80 اعتداء جديدا على خطوط مياه تسحب أكثر من 170 ألف م3

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في التفتيش الفني الانضباطي التابع لوحدة الرقابة الداخلية في مركز الوزارة /سلطة المياه ضبطت خلال الشهر المنصرم (80) اعتداء جديد في مناطق مختلفة من محافظة الكرك على الخطوط الرئيسية والناقلة والفرعية ووصلات منزلية وسحب المياه بطريقة مخالفة بكميات تصل الى (170) الف متر مكعب مما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة من هذه المناطق ويؤثر على حصص التزويد.

وبالتفاصيل بينت الوزارة / سلطة المياه انه اثناء الجولات التفتيشية ومراقبة برامج التزويد للمناطق في جميع مناطق الكرك تم ضبط الاعتداءات البالغة (80) اعتداء من خلال تنفيذ خطوط ووصلات على خطوط المياه بطريقة مخالفة لاستخدامها مما يؤثر بشكل واضح وكبير على ادوار المياه للمناطق وحصول مناطق الدور على كميات مياه كافية ، حيث تم ضبط (30) اعتداء على الخطوط الناقلة والمصادر و(28) اعتداء على الشبكة لغايات ري مزروعات و(22) اعتداء وصلات منزلية مخالفة حيث تم فصل هذه الوصلات التي تزود مزارع وبيوت ريفية بطرق غير مشروعة واعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال الاجراءات المتعلقة بها .

وشددت الوزارة/ سلطة المياه على ان فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة والتفتيشية في جميع المناطق وخاصة المناطق التي تعاني اختلالات نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة وانعكاس ذلك على عدم وصول المياه للمواطنين في عدد كبير من المناطق وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق في الوقت الذي يعاني البعض من عدم اكتفاءه بخدمة المياه رغم التزامه وتسديده للالتزامات المترتبة عليه .

وثمنت الوزارة/ سلطة المياه الدعم الكبير من لدن الاهالي في جميع مناطق الكرك و محافظ الكرك والتعاون الجاد من قبل الاجهزة الامنية و مديرية الامن العام على تعاونهم المستمر في توفير كافة الامكانيات لتمكين كوادر الوزارة/ سلطة من القيام بواجبها وكذلك مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون بالابلاغ عن محاولات البعض بالاعتداء على الشبكات ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق سيادة وترسيخ القانون وتحقيق العدالة حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث.