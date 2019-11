“الكرملين” يؤكد انفتاح روسيا للتعاون بشأن المنشطات

موسكو – أكدت روسيا بأنها منفتحة للتعاون بشأن المنشطات معربة في الوقت ذاته عن خيبتها من العقوبات الشديدة المقترحة بحقها من قبل اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) التي تتهم روسيا بتزوير بيانات المختبرات التي تم تسليمها الى المحققين.

وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين الاربعاء في اول تعليق للكرملين على توصيات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات: “نحن نأسف لذلك. انتم تعرفون بأن السلطات الرياضية الروسية كانت ولا تزال وستبقى منفتحة لاقصى حد للتعاون مع الهيئات الرياضية العالمية ومع وادا” واصفا احتمال استبعاد بلاده من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020 بانه امر “حزين جدا”.

وتابع: “تم الرد بالتفصيل على الاستفسارات والاسئلة المطروحة (من قبل وادا). انا واثق من أن هذا التعاون سيستمر”، ودعا بيسكوف الى “المحافظة على الهدوء” بانتظار القرار النهائي في التاسع من الشهر المقبل معربا في الوقت ذاته عن “قلقه” و “اسفه” للوضع.

