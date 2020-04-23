الكرمل .. حكاية “لقب” وفريق زلزل عرش الكبار

عاطف البزور

إربد – “ذكريات شمالية”.. زاوية نطل بها على قرائنا الأعزاء تراعي المتغيرات والمستجدات التي نمر بها .. “ذكريات شمالية” نافذة على المسيرة الرياضية في شمال المملكة نستذكر من خلالها لحظات الفرح والحزن التي عاشتها جماهير الرياضة في شمال الوطن الحبيب.

مسيرة حافلة

بعد أكثر من نصف قرن على إنطلاقه بكل نجاح وتميز.. وبعد رحلة كفــاح ومثابرة، تخللها العديد من المحطات المهمة في مسيرة يحق لهذا التاريخ الحافل بالنجاحات أن نقف أمامه ونقول: بأنه عناوين للتألق والابداع.

فريق نادي الكرمل للكرة الطائرة في ذكرياته الجميلة في البطولات المحلية وتحديدا ما كان عليه الحال في عامي 2012 و2013، عندما حصل فريق الكرمل على لقب بطولة الدوري لموسمين متتاليين، كأول فريق “شمالي” يحقق هذا الإنجاز. وما تزال تلك الإنجازات محفورة في ذاكرة فريق الكرمل وعشاقه فلم يكتف الفريق بترك بصمة رائعة على ساحة اللعبة فحسب، بل شق الفريق طريقه إلى قمة هرم الكرة الطائرة الأردنية للمرة الأولى في تاريخه، وإن ظهرت الكرة الطائرة في نادي الكرمل على ساحة اللعبة منذ زمن طويل.

مسيرة بطل

كان شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 شهرا رائعا في تاريخ النادي، حيث توج الفريق بأغلى وأثمن الالقاب زلزل من خلاله عرش الكبار.

نجح الكرمل في إنهاء كافة مبارياته في مرحلتي الذهاب والإياب، وكذلك في منافسات مرحلة الذهاب من المربع الذهبي بدون خسارة وحقق العلامة الكاملة “63 نقطة”، وبذلك يعتبر الكرمل هو الفريق الوحيد على ساحة اللعبة الذي أنهى كافة مبارياته بالدوري بالفوز وجاءت نتائجه في مرحلة الذهاب، حيث فاز على العودة (3-0)، على عيرا (3-0)، على الكريمة (3-0)، على شباب الحسين (3-0) على وادي موسى (3-0)، على مرصع (3-0)، على المحطة (3-0)، على العودة (3-0)، على الوحدات (3-0) وعلى فريق على البقعة (3-0).

وفي مرحلة الإياب، فاز على العودة (3-0) على عيرا (3-0)، على الكريمة (3-0)، على شباب الحسين (3-0)، على وادي موسى (3-0)،على فريق شباب مرصع (3-0)، على المحطة (3-0) الوحدات (3-2)، وعلى فريق البقعة (3-0).

وعاد الكرمل ليؤكد تفوقه في مباريات مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز، بفوزه على كل من عيرا والوحدات والبقعة، لينهي بذلك مشوار الدوري بالعلامة الكاملة ويتوج بطلا قبل انطلاق مرحلة الإياب من المربع الذهبي التي تم إلغاؤها بطلب من الأندية كون الأمور كانت قد حسمت تماما.

وظهر فريق نادي الكرمل بقيادة المدرب إياد توفيق بمستويات فنية وبدنية ثابتة ومتوازنة طوال مشواره في مرحلتي الذهاب والإياب وفي منافسات المرحلة الأولى من المربع الذهبي.