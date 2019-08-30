الكرمل يختتم “طائرته” العربية بلقاء صحارى العُماني اليوم

اربد-الغد- تسدل الستارة مساء اليوم السبت، على منافسات بطولة الكرمل العربية السابعة للكرة الطائرة، التي انطلقت فعالياتها مساء أول من أمس الخميس، في صالة النادي، وبرعاية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وبحضور رئيس واعضاء اتحاد الكرة الطائرة، وإداريي وفود أندية الوحدة السوري وسنجل الفلسطيني وصحارى العُماني وعدد من المدعوين.

ويجمع اللقاءان الختاميان مساء اليوم، الكرمل (المنظم) مع صحارى العُماني، وجيوس الفلسطيني مع الوحدة السوري.

وجاء حفل افتتاح البطولة بسيطا ومعبرا، وبدأ بعزف السلام الملكي عقب وصول راعي البطولة، وألقى رئيس نادي الكرمل مالك شاهين كلمة اللجنة المنظمة، رحب من خلالها براعي البطولة والوفود المشاركة والحضور، وقدر عاليا كافة الجهود التي بذلت لانجاح البطولة مستعرضا مسيرة اللعبة في النادي. وبين أن الهدف من تنظيم البطولة، كان فنيا وإداريا، فضلا عن تعزيز فرص تجمع الرياضيين العرب والتقائهم في ميادين المنافسة الشريفة، ما يساعد على تبادل للخبرات والفوائد لجميع الفرق المشاركة.

وفي المباراة الافتتاحية، حقق فريق الكرمل فوزا صعبا على فريق جيوس الفلسطيني وبثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبواقع 25-23، 25-22، 23-25، 12-25، 15-8، وجاءت المباراة قوية من لاعبي الفريقين الكرمل وجيوس، من خلال الصد على الشبك والضربات الساحقة من كافة أرجاء الملعب، والاستقبال الجيد للارسالات من قبل الفريقين. وأقيم مساء أمس لقاءان، جمع الأول جيوس الفلسطيني وصحارى العُماني، فيما انتهى لقاء القمة بين فريقي الكرمل مع الوحدة السوري في ساعة متأخرة من ليلة أمس (سنوافيكم بتفاصيله غدا بإذن الله).