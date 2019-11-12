الكرمل يستضيف مليح ويتطلع لمركز الوصيف

خالد المنيزل

عمان – تقام، اليوم، مباراتان مهمتان ضمن الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من الدوري الممتاز بالكرة الطائرة، في صالة الحسن بإربد؛ حيث يستضيف فريق صما نظيره فريق العودة عند الساعة الرابعة مساء، وهي مهمة لفريق عيرا الذي يبحث عن البقاء ورصيده النقطي 10، بينما يلعب فريق صما مباراة الوداع للذكرى ورصيده 4 نقاط، تليها عند الساعة السادسة مساء مباراة الكرمل ومليح، ويبحث الكرمل عن لقب الوصيف ورصيده النقطي 29، بينما يبحث فريق مليح عن بطاقة البقاء ورصيده 10 نقاط.

وتختتم مباريات الجولة بعد غد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب؛ حيث يستضيف فريق شباب الحسين فريق العودة عند الساعة الخامسة مساء، يليها عند الساعة السابعة مباراة وادي موسى والوحدات.

عيرا × صما

يعتمد فريق عيرا في ألعابه على بناء حوائط الصد القوية في وجه هجمات الفريق المنافس، وعلى موزع الكرات عبدالله دلهوم، الذي يجيد عمليات التمويه لتحييد حوائط الصد، ويهاجم عبر الليبيين رواد رجب ومحمد موسى، الى جانب حسن قمر وغياد المحاسنة ومحمد الشخريتي، ويتولى نضال قويدر متابعة الكرات الساقطة في الملعب الخلفي وخلف اللاعب الضارب.

ومن جانبه، يلعب فريق صما بقيادة المعد حسام حواتمة، ويهاجم من خلال السودانيين عمر أبو زيد ومحمد بلل وحمزة النمرات وأحمد جمعة ومالك النمرات، ويتولى يوسف مقدادي التغطية في الملعب الخلفي.

الكرمل × مليح

الكرمل يلعب بقيادة صانع الألعاب محمد الناجي (فارس الكردي)، ويعتمد في تنفيذ الألعاب الهجومية والدفاعية على البرازيلي ايفور وسليمان الصقر وعبادة فخري وخالد هلال وصهيب البلاونة (مصطفى حاتم)، بينما يتصدى المدافع الحر محمد نور للكرات العابرة للملعب الخلفي، وقدرات الفريق الدفاعية جيدة.

وفي المقابل، يتولى ماجد البس قيادة فريق مليح عبر توزيع الكرات النموذجية المقرونة بالخداع لزملائه الضاربين، لينقض عليها البرازيليان رينان وسواريز، إلى جانب علي ثامر ويوسف شحادة (حسن قمر) من الأطراف، أو من خلال محمد النقيب من العمق، وقدرات الفريق الدفاعية جيدة، خاصة مع تواجد هشام طفيحات كلاعب حر في الملعب الخلفي.