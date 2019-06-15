الكرمل ينظم بطولة عربية للأندية وتوفيق مدربا للفريق الأول

خالد المنيزل

عمان – خاطبت إدارة نادي الكرمل، اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، من اجل تنظيم بطولة الكرمل العربية للأندية خلال آب (اغسطس) المقبل، والتي تشارك فيها فرق من لبنان وسورية وفلسطين وعدد من الأندية المحلية، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الكرة الطائرة في النادي أياد مرعي، والذي أوضح أن إدارة النادي تتطلع خلال العام الحالي للمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز، من خلال تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين المحترفين محليا وخارجيا.

إلى ذلك، توصلت إدارة نادي الكرمل إلى اتفاق مع مدرب المنتخب الوطني السابق اياد توفيق لقيادة فريق الكرمل الأول خلال الموسم الحالي، وتم أول من أمس لقاء للمدرب مع اللاعبين في النادي من اجل وضع خطة الاعداد، والتي تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة النادي، حيث يقود المدرب توفيق أولى تدريبات الفريق.

وبين مرعي، ان كافة اللاعبين مرتاحين لخيار الإدارة بالتعاقد مع المدرب توفيق، وأعربوا عن سعادتهم بذلك، وانهم سيبذلون قصارى جهدهم من اجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وذكر المدرب اياد توفيق، أنه يسعى للمنافسة بقوة على لقب الدوري للعام الحالي، من خلال الاعتماد على تشكيلة الفريق السابق، وتعزيزه بعدد من اللاعبين المحترفين سواء محليين أو من الخارج، مبينا أن الفريق يحتاج إلى معد، وما تزال إدارة النادي والمدرب يدرسان أكثر من خيار في الوقت الحاضر، وهناك نية للاستعانة بمعد محلي، وفي حال تعذر ذلك سيتم الاستعانة بمعد من الخارج.

وأضاف توفيق، أن مجلس إدارة النادي بقيادة رئيس النادي مالك شاهين، عازمة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللاعبين من اجل العودة إلى منصات التتويج والحصول على البطولات، وتضم تشكيلة الكرمل كلا من اللاعبين: المعد فارس الكردي، اللاعب الحر يوسف مقدادي، والضاربين عباده فخري ومحمد البخيت وعدنان هلال وسليمان الصقر ومصطفى مهداوي وصهيب بلاونه ومحمد نور.

وكان توفيق قد قاد فريق الكرمل العام 2012، ونال معه أول لقب للدوري، وكذلك نال لقب الدوري للمرة الثانية العام 2013 بقيادة المدرب اسماعيل توفيق، وغاب منذ ذلك العام عن منصات التتويج.

القدس والتعاون بالدوري النسوي

يلتقي عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، فريقا القدس والتعاون، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في أولى مباريات الدوري النسوي بالكرة الطائرة، الذي يقام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، ويشارك في الدوري ستة فرق هي: دي لاسال، النصر، القدس، التعاون، المقاولون ووقاص، بعد اعتذار كل من ناديي المشوار وشباب بشرى، وتمثل فريق القدس اللاعبات: داليا قادري، زينة أبو غربية، تمارا حازم، دانا خلف، رنا عبدالفتاح أسماء ومريم الزواهرة، مريم سميح، مرام محمد.

ويمثل فريق التعاون اللاعبات: داليا حسام، رهف جبر، إسراء محمد، سجى عاصم، سماح ملحس، آسيل محمد وروان صابر.

وتاليا برنامج الدوري خلال الأسبوع الحالي: يلتقي يوم غد الإثنين وقاص مع النصر عند الخامسة مساءً بقاعة قصر الرياضة، بينما تقام يوم الأربعاء المقبل مباراة المقاولون مع القدس عند الخامسة مساءً بقاعة الأمير محمد الرياضية في الزرقاء، ويلعب يوم الخميس المقبل دي لاسال مع التعاون عند الساعة الخامسة مساءً بقاعة قصر الرياضة.

الدعجة يقود العودة

قرر مجلس إدارة نادي العودة، تسمية المدرب فايز الدعجة مدرباً لفريق الكرة الطائرة الأول، وحسين نصار إدارياً، وسيُباشر الفريق تدريباته اعتبارا من اليوم الأحد في قاعة مدينة الأمير محمد في مدينة بالزرقاء، ويضم فريق العودة في صفوفه اللاعبين المحترفين الروانديين ايفا وكافالو، فادي خريس، محمد الملكاوي، يحيى النابلسي، سعيد سمير السلايمة، إبراهيم الرفاعي، عبداالله سنان، لؤي المدني، عبدالرحمن الخصاونة، معتز الخصاونة، ليث عمرو ومحمد الحوراني.