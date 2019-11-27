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الكرمل يواجه الفيصلي في بطولة الراحل سلطان العدوان

منذ 36 دقيقة

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عمان – الغد – تنطلق عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان بكرة القدم، باقامة لقاء وحيد ويجمع الكرمل مع الفيصلي لحساب المجموعة الأولى.
وتتواصل مباريات الاسبوع عند الرابعة من مساء يوم غد ، حيث يلتقي معان مع دار الدواء على ستاد الملك عبدالله الثاني.
وكانت مباريات المجموعة قد أسفرت عن فوز شباب الأردن على الكرمل 3-1، السلط على الجزيرة 2-0 والفيصلي على ام القطين 2-1، فيما اسفرت نتائج مباريات المجموعة الثانية عن فوز سحاب على دار الدواء 2-0، معان على الأهلي 2-1 والوحدات على الصريح 3-2.

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