الكرمل يودع منافسات دوري كرة الاولى رسميا

عمان- الغد- ودع فريق الكرمل دوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم رسميا، وهبط لمصاف الدرجة الثانية، رغم فوزه الكبير على فريق البقعة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السلط، ضمن منافسات الاسبوع الاخير من الدوري.

الفوز رفع رصيد الكرمل الى النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر وقبل الاخير، ليكون ثاني الهابطين بعد فريق بلعما.

وكان العربي قد ضمن البقاء في الدوري، بعد تغلبه على فريق الطرة بهدف وحيد وثمين، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الامير هاشم بالرمثا، رافعا رصيد الى 12 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وتختتم منافسات الدوري يوم غد الثلاثاء بإقامة 4 مباريات حاسمة للفريقين المتأهلين، فيلتقي السرحان مع كفرسوم على ملعب السرحان، اتحاد الرمثا مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم، الجليل واليرموك على ملعب الأمير محمد، والأهلي مع العالية على ملعب السلط.