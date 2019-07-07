الكرمل يُقدّم مدربه الجديد الأوروغوياني جونزاليس

اربد – الغد – قدم نادي الكرمل مدربه الكروي الجديد الاوروغوياني الفريدو جونزاليس، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس السبت في مقر النادي.

وقال رئيس النادي مالك شاهين خلال المؤتمر الصحفي إن: “التعاقد مع جونزاليس جاء لسيرته الذاتية المتميزة التي تأمل الادارة أن تنعكس ايجابا على نتائج الفريق خلال دوري اندية الدرجة الاولى الموسم المقبل”.

وعرض شاهين خطوات النادي المستقبلية لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين متميزين بحثا عن المنافسة بقوة على تحقيق نتائج جيدة، ونيل إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

من جهته، عبّر المدرب الأوروغوياني عن سعادته بتوقيع عقد لتدريب فريق الكرمل، متمنياً أن ينجح في قيادته نحو تحقيق الانجازات.

كما أعلن شاهين عن تصدي النادي لتنظيم بطولة عربية للكرة الطائرة خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، يشارك بها فرق من فلسطين وسورية ولبنان الى جانب العديد من الفرق المحلية.

لافتاً إلى أن أولى خطوات تعزيز فريق كرة الطائرة كانت باستقدام المحترف البرازيلي جونيور، الذي سبق وأن شارك منتخب بلاده في العديد من المناسبات، حيث يسعى فريق الكرمل للعودة لمنصات التتويج مجددا.