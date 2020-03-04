الكسبة والهنداوي يستهلان مشوارهما بتصفيات الملاكمة الأولمبية غداً

عمان – الغد – يستهل لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة وعدي الهنداوي ، يوم غد الخميس مشاركتهما في بطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والمقامة في العاصمة الأردنية عمان بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وسيلتقي اللاعب عبادة الكسبة في الفترة الصباحية والتي تبدأ عند الساعة الحادية عشر ، مع الياباني ناريماتسو دايسوكي ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٦٣ كغم.

ويتطلع “الكسبة” والذي سبق وأن شارك في أولمبياد ريو ٢٠١٦ إلى تحقيق الفوز والمضي قُدماً إلى الدور ربع النهائي والذي سيواجه خلاله – في حال تخطيه لعقبة الياباني – مع الفائز من مواجهة الطاجيكستاني ، عثمانوف بخضر ، المصنف الأول على الوزن أو اللاعب النيبالي شاهي سانيل.

وكان “الكسبة” قد توج العام الماضي بالميدالية الفضية في بطولة آسيا والتي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك فيما حاز الياباني “دايسوكي” على برونزية دورة الألعاب الآسيوية عام ٢٠١٨ بإندونيسيا.

ويتأهل عن وزن تحت ٦٣ كغم ، ستة لاعبين إلى الأولمبياد وهو ما يعني أن “الكسبة” بحاجة إلى الفوز في نزالين للتأهل وفي حال خسارته سيكون له فرصة اخرى للتأهل ويكيفه بعد ذلك الفوز في نزال واحد.

فيما سيلتقي اللاعب “الهنداوي” في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٧٥ كغم مع لاعب ساموا الأمريكية ، جولاندو ، المصنف الرابع على الوزن.

وسيعمل الهنداوي جاهداً للفوز في نزاله الأول وتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الأولمبياد ضمن فئة وزنه والذي يتأهل منه ٥ ملاكمين ، حيث أن اللاعبين الخاسرين في الدور ربع النهائي سيكون أمامهم كذلك فرصة اخرى للتأهل من خلال الفوز في نزالين.

وفي حال تخطى الهنداوي خصمة في دور الـ ١٦ فإنه سيلتقي بالدور ربع النهائي مع الفائز من نزال التايلاندي يومخوت جاككابونج والكوري الجنوبي هونج إنجي.