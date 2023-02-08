الكسبة وعشيش يفقدان المنافسة على ذهبية “الحزام الذهبي للملاكمة”

مهند جويلس



عمان – فقد لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة ويوسف عشيش، فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية في “سلسلة الحزام الذهبي”، وذلك بعد خسارتهما أمس في المربع الذهبي للبطولة التي تقام فعالياتها في مدينة مراكش المغربية وتنتهي غدا الجمعة، والتي تشهد مشاركة 119 ملاكما و82 ملاكمة يمثلون 35 دولة.

وودع الكسبة على يد الملاكم الروسي جابيل ماميدوف، ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم، رغم تقديمه مستوى مميزا خلال الجولتين الثانية والثالثة تحديدا في النزال، ليظفر الكسبة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، رغم تجاوزه في ثمن النهائي الإندونيسي بابيندنج فاراند، وفوزه على المغربي عبد الحق نادر في ربع النهائي.

وفشل عشيش في بلوغ نهائي منافسات وزن تحت 67 كغم، بعد خسارته من الروسي إدوارد سافين بنتيجة 5-0، ليحصل على الميدالية البرونزية بفئته، علما بأنه تخطى الإسباني جوان مورينو في ربع النهائي.

وأقيمت في وقت متأخر مساء أمس مواجهتين في الدور نصف النهائي أيضا، حيث واجه محمد أبو جاجة نظيره المغربي في منافسات وزن تحت 60 كغم، فيما خاض زيد البيطار نزاله الأول في البطولة، وواجه الروسي ديميتري دفالي في منافسات وزن تحت 54 كغم.

وستخضع المنتخبات المشاركة اليوم للراحة، على أن تختتم البطولة يوم غد بإقامات النزالات النهائية لجميع الأوزان، حيث سيلتقي زياد عشيش مع لاعب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ستيف كولينجولكا.

وودع في وقت سابق من البطولة كل من عدي الهنداوي على يد الروسي أتاييف شارابوتدين ضمن دور الثمانية بفئة وزن تحت 86 كغم، وأنس السعدي بعد خسارته من الدور نفسه من محمد مداهوما من جزر القمر بفئة وزن تحت 75 كغم، وحسين عشيش من أمام الإيطالي كروميل ألفريد لحساب ثمن نهائي وزن تحت 80 كغم، وعبد الله الأعرج من أمام الهاييتي دارويس جاكسون في منافسات ربع نهائي وزن تحت 67 كغم، ومن الدور نفسه ودع حذيفة عشيش على يد المغربي سعيد مرتجي في وزن تحت 51 كغم.

وخسرت لاعبة المنتخب سيلين الحسنات من أمام الكازخية كايزايباي نازيم في ربع نهائي منافسات وزن تحت 50 كغم، والأمر ذاته انطبق على زميلتها حنان عايد التي ودعت المنافسات من دور الثمانية أيضا، بعد الخسارة من الرومانية جيورجي ألكساندرا آناماريا بفئة وزن تحت 52 كغم.