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الكسبة يهزم دايسوكي ويواجه عصمانوف بربع نهائي الملاكمة

منذ ساعتين

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عمان – الغد – فاز لاعب المنتخب الوطني لرياضة الملاكمة عبادة الكسبة (وزن 63 كغم) على الياباني ناريماتسو دايسوكي بالنقاط (4-1)، في النزال الذي اقيم بينهما صباح اليوم الخميس بدور الـ 16، ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

وسيكون الكسبة أمام منعطف تاريخي عندما يلتقي صباح يوم الإثنين المقبل مع المصنف الأول على آسيا، لاعب منتخب طاجاكستان بجادور عصمانوف بالدور ربع النهائي، وفي حال فوز الكسبة على عصمانوف، فإنه سيحمل معه بطاقة التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020.

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