عمان – الغد – فاز لاعب المنتخب الوطني لرياضة الملاكمة عبادة الكسبة (وزن 63 كغم) على الياباني ناريماتسو دايسوكي بالنقاط (4-1)، في النزال الذي اقيم بينهما صباح اليوم الخميس بدور الـ 16، ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

ملاكم المنتخب الوطني ، عبادة الكسبة ، يحقق الفوز على الملاكم الياباني ناريماتسو دايسوكي ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٦٣ كغم ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.#Boxing pic.twitter.com/BBasPvJgFn — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) March 5, 2020

وسيكون الكسبة أمام منعطف تاريخي عندما يلتقي صباح يوم الإثنين المقبل مع المصنف الأول على آسيا، لاعب منتخب طاجاكستان بجادور عصمانوف بالدور ربع النهائي، وفي حال فوز الكسبة على عصمانوف، فإنه سيحمل معه بطاقة التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020.