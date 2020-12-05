الكسبي: المستشفيات الميدانية منجز مهم لتعزيز كفاءة النظام الصحي

عمان-الغد- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم مشروع المستشفى الميداني الذي تنفذه الوزارة في حرم مستشفى الأمير حمزة.

وشدد الكسبي خلال الجولة على ضرورة إنجاز المشروع ضمن الفترة الزمنية المقررة، مؤكدا أن المستشفيات الميدانية ستسهم برفع كفاءة النظام الصحي بصورة نسبية كبيرة، وهي مشاريع أقرتها الحكومة استجابة لكتاب التكليف السامي الذي وجه جلالة الملك فيه الحكومة إلى إيلاء القطاع الصحي أهمية قصوى في ظل الحالة الوبائية التي يعيشها الأردن والعالم أجمع.

واستمع الكسبي من مهندسي الوزارة المشرفين على المشروع إلى إيجاز حول سير الأعمال مشددا على ضرورة إنجاز المشروع بالكفاءة اللازمة للتعامل مع تزايد عدد حالات الكورونا واحتوائها بدون أعباء إضافية على مستشفيات الدولة.

وقال أن الحكومة ومن خلال كافة الوزارات والمؤسسات المعنية تسعى بكل طاقتها لتحسين واقع النظام الصحي ورفده المستمر بكل ما يلزم في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

وتنفذ وزارة الاشغال ثلاث مستشفيات في أقاليم الشمال والوسط والجنوب بسعة اجمالية ٩٥٠ سرير وبمساحة ١٥٨٥٠ متر مربع ولكافة إجمالية ١٦ مليون دينار.

ومن المنتظر الإنتهاء من كافة الأعمال وتسليم المستشفيات الثلاث إلى وزارة الصحة للبدء بتأثيثها وتشغيلها بحلول منتصف الشهر الحالي.

الكسبي: المستشفيات الميدانية منجز هام لتعزيز كفاءة النظام الصحي

عمان-الغد-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم مشروع المستشفى الميداني الذي تنفذه الوزارة في حرم مستشفى الأمير حمزة.

وشدد الكسبي خلال الجولة على ضرورة إنجاز المشروع ضمن الفترة الزمنية المقررة، مؤكدا أن المستشفيات الميدانية ستسهم برفع كفاءة النظام الصحي بصورة نسبية كبيرة، وهي مشاريع أقرتها الحكومة استجابة لكتاب التكليف السامي الذي وجه جلالة الملك فيه الحكومة إلى إيلاء القطاع الصحي أهمية قصوى في ظل الحالة الوبائية التي يعيشها الأردن والعالم أجمع.

واستمع الكسبي من مهندسي الوزارة المشرفين على المشروع إلى إيجاز حول سير الأعمال مشددا على ضرورة إنجاز المشروع بالكفاءة اللازمة للتعامل مع تزايد عدد حالات الكورونا واحتوائها بدون أعباء إضافية على مستشفيات الدولة.

وقال أن الحكومة ومن خلال كافة الوزارات والمؤسسات المعنية تسعى بكل طاقتها لتحسين واقع النظام الصحي ورفده المستمر بكل ما يلزم في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

وتنفذ وزارة الاشغال ثلاث مستشفيات في أقاليم الشمال والوسط والجنوب بسعة اجمالية ٩٥٠ سرير وبمساحة ١٥٨٥٠ متر مربع ولكافة إجمالية ١٦ مليون دينار.

ومن المنتظر الإنتهاء من كافة الأعمال وتسليم المستشفيات الثلاث إلى وزارة الصحة للبدء بتأثيثها وتشغيلها بحلول منتصف الشهر الحالي.