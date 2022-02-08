الكسبي: تعديلات اتفاقيات الخدمات الهندسية ستنعكس إيجابيا على القطاع

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، إن اعتماد التعديلات على اتفاقيات الخدمات الهندسية ع1 وع2 سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع سوية القطاع والارتقاء به، وكذلك حفظ حقوق المتعاقدين بما يحقق مصلحة المشروع، وذلك أسوة بما تم من اعتماد الوزارة لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية لأعمال المقاولات.

جاء ذلك خلال رعايته توقيع اتفاقية الربط الإكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين الأردنيين واعتماد تعديلات عقد الخدمات الهندسية ( ع 1) و ( ع 2 ) والتي أبرمها مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في عمان.

وأضاف الكسبي أن التعديلات جاءت لتحقيق توازن أفضل بين طرفي العقد لضمان التقدم في المستوى الفني المهني المقدم من الشركات الاستثمارية الأردنية بهدف تقريبها من النماذج العالمية.

وتابع: “أن هذه التعديلات أقرب للعقود والممارسات العالمية، وتصب في مصلحة صاحب العمل والشركة الاستشارية، إذ إن من شأنها تبسيط إجراءات حل النزاعات والخلافات بين الطرفين بما يضمن حقهما، وكذلك دفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني ككل”.

ولفت الكسبي إلى أن الربط الإلكتروني بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين يهدف إلى تحسين جودة ومستوى الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات العمل المرتبطة بالخدمات، إضافة إلى تخفيف تكاليف الخدمات المقدمة المترتبة على الخدمات الهندسية والمجهود الذي يبذل ولتحقيق الشفافية و الدقة في البيانات.

وأشار إلى سعي الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية للقطاعات كافة، وخصوصا القطاعات الهندسية وما يتعلق بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات وتشجيع الاستثمار فيها، وزيادة الفرص الاستثمارية لتوفير فرص العمل ولكونها قطاعات ترفد العديد من القطاعات المساندة الأخرى، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.

من جهته، أكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن التعديلات على عقود الخدمات الهندسية (ع1) لعقود التصميم و(ع2) لعقود الإشراف تحقق مصلحة المشروع ودون الإجحاف بحقوق طرفي العقد.

وبين خليفات أن أهم التعديلات اشتملت على ما يلي:

– إعطاء الاستشاري الحق بالمطالبة ببدل العطل والضرر في حال تمديد مدة العقد.

– اعتماد أسلوب التوفيق في حل النزاعات بالإضافة إلى التسوية الودية والتحكيم.

– التعديلات والتغييرات على العقد ستتم من خلال الاتفاق الخطي بين طرفيه وحسب نوع وخصوصية المشروع.

– تعديل المدد الزمنية الممنوحة لصرف الدفعات المالية للاستشاري حق الاستشاري بالحصول على نفقات التمويل في حال التأخر بالدفع من قبل صاحب العمل.

– التأكيد على أن المخالصة النهائية لا تصبح سارية المفعول لحين استلام الاستشاري المبالغ المستحقة له.

– ربط إعادة تأمين حسن التنفيذ إلى الاستشاري بعد تنفيذه لكافة التزاماته بموجب العقد وتقديمه للمخالصة النهائية.

– التأكيد على موافقة طرفي العقد فيما يخص التصرف بالمخططات والوثائق والمعلومات الخاصة بأي اتفاقية.

– السماح باستخدام البريد الإلكتروني حال صدور أي اشعارات أو مراسلات بغية السرعة والإشعار المبكر.

– عقد ورشة عمل من الاستشاري بعد الانتهاء من أي مرحلة من مراحل العمل في حال طلب صاحب العمل.

– إضافة غرامات التأخير ونفقات التمويل في اتفاقية ع2.

– قيمة الدعم المكتبي يتم احتسابها من خلال بنود تحليل الأسعار الإفرادية لكادر الاستشاري والمرفق في اتفاقية العقد.

وقال إن دائرة العطاءات الحكومية حرصت على تبني مفهوم الأتمتة والتحول الرقمي الحكومي باستبدال طرق العمل التقليدية ووضع خطط لضمان تحقيق أهدافها في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني JONEPS وأتمتة خدمات الدائرة بهدف الوصول إلى خدمات رقمية متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين من خلال تطبيق أفضل السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والابتكار والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف خليفات أن الدائرة عملت على أتمتة إجراءات التصنيف والترخيص، حيث قامت بإطلاق خدمات إلكترونية (E-Services) لطلب الترخيص، وطلب التصنيف، وطلب تصنيف مقدمي الخدمات الفنية من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت حيث يستطيع متلقي الخدمة تقديم الطلب إلكترونياً وتحميل الملفات المطلوبة مع إمكانية تعزيز بعض المرفقات أو الاستغناء عنها من خلال الربط المباشر مع الشركاء.

وبين أن ربط الخدمات بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين الأردنيين سيمكّن الدائرة من الاستعلام عن المهندسين المسجلين لدى مقدمي الخدمات الفنية (استعلام عن اسم المهندس ورقم عضويته، كشف الخبرات، شهادات التفرغ، شهادة تسجيل المهندسين على المؤسسة أو الشركة، أسماء المهندسين العاملين فيها، تصنيفها، رقم تسجيلها، وأخيراً اختصاصات المؤسسة أو الشركة).

وأشار خليفات إلى أن الاتفاقية ستعطي الصلاحيات على قاعدة البيانات المطلوبة لتطوير وتقديم الدعم الفني لديمومة تشغيل الخدمات الإلكترونية المشتركة بين الطرفين.

بدوره، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن جميع الإنجازات التي بنيت في هذا الوطن بنيت على التوافق، وليس على المغالبة، مؤكداً أن الاتفاق واللقاء هو دليل على التوافق.

وأشار سمارة إلى أن الحوار الجاد مع الحكومة والمكاتب الهندسية الأطراف المعنية كافة تكلل بالتوافق على الصيغة النهائية لـ ع2 وع1.

وشدد على أن التوسع في الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة كافة سيساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين ورفعة القطاعات الهندسية، تحريك العجلة الاقتصادية ككل.

فيما قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبد الله غوشة، إن القطاع الاستشاري يجد أن التعديلات الخاصة باتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم ع1 وأعمال الإشراف ع2 ضرورة ملحة بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التي رافقت تطور قطاع الإنشاءات.

واتفق غوشة مع الكسبي بشأن أن التعديلات التي تم التوافق عليها تحاكي أفضل الممارسات العالمية من حيث تحمل المسؤولية وتبسيط إجراءات حل النزاعات والخلافات ودفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة، بما يحافظ على المال العام وحل الخلافات والتمديدات الزمنية والدفعات المالية والكفالات والملكية الفكرية، بالإضافة لكونها المرجع القانوني لمشاريع القطاع العام والقطاع الخاص التي تشكل نسبة 70% من حجم العمل الاستشاري في الأردن.

وثمن غوشة، تعاون شركاء القطاع الدائم والمستمر في وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية ومجلس البناء الوطني ومديرية الدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة المقاولين والذي انعكس بالفائدة على القطاع.