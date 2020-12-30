الكسبي: طرح عطاء إعادة تأهيل طريق السلط – العارضة العام المقبل



عمان-الغد-أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي أن عطاء مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة سيطرح في الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أهمية هذا المشروع الحيوي وآثاره على القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

وقال الكسبي خلال استقباله اليوم بممثل غرفة التجارة الدولية للحكومة الصينية في عمان ، لبحث خطوات سير المشروع الممول بمنحة من الحكومة الصينية، إن الوزارة تعمل على طرح العطاء في أقرب وقت ممكن ليتم إنشاء هذا المشروع ليحقق الفائدة المرجوة ولنصل إلى منظومة شاملة يستفيد منها المواطن.

وأضاف أن طريق العارضة – السلط طريق استراتيجي والحيوي، يربط مدينة السلط وأطراف العاصمة الغربية بمنطقة الأغوار، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا المزارعين منهم، حيث تعتبر منطقة الأغوار مخزون غذائي استراتيجي مهم للأردن.

وثمن الكسبي التعاون الأردني الصيني والذي أرسى قواعده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورئيس الجمهورية الصينية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته رحب الجانب الصيني بالتعاون المستمر مع الأردن، لافتا إلى حرص حكومة بلاده على زيادة آفاق التعاون مع الأردن، وقال أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه والمقدم من الحكومة الصينية للحكومة الأردنية على نظام البناء الذاتي، مشيدا بجهود وزير الأشغال لمتابعة للمشروع والاهتمام بتذليل كافة الصعوبات والتسريع بعملية طرح العطاء.

‏وجرى خلال الاجتماع الذي عقد جزء منه مع اعضاء من الحكومة الصينة عبر خاصية الاتصال المرئي بحضور كل من المستشار الاقتصادي للسفارة وقسم التعاون الاقتصادي وزارة التجارة الصينية ومسؤولين شركة المراقبة ( شركة سكة الحديد للتصميم) مناقشة المواضيع المتعلقة بطرح العطاء والتحديث لبنود العطاء والاتفاق النهائي عليها.

كما حضر الاجتماع أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس مروان الجمعاني وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بالمشروع.

يذكر ان مشروع إعادة تأهيل طريق السلط العارضة يمتد من تقاطع الصبيحي حتى تقاطع العارضة بطول 12.5 كيلو متر وعرض 18.8 متر وبأربع مسارب باتجاهين، وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي (210) مليون يوان صيني أي ما يعادل (31.5) مليون دولار أمريكي.