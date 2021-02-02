الكسبي: نسعى لتطوير العلاقات مع العراق الشقيق في مجال المقاولات والإنشاءات

عمان – الغد -استقبل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب المهندس علي السنافي ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب.

واكد الكسبي خلال اللقاء حرص الحكومة الاردنية على توثيق التعاون بين الأردن والعراق في شتى المجالات وخصوصا في قطاع الإنشاءات والإسكان والهندسة، بعد التطور الكبير في العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين بفضل حرص ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية وسعيهما لفتح آفاق التعاون في شتى المجالات.

ولفت الكسبي إلى أهمية الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى العاصمة العراقية وما نتج عنها من إتفاقيات ستنعكس بالخير على الشعبين الشقيقين.

وأعرب الكسبي عن تطلع الأردن الى فتح آفاق عمل جديدة للمقاولين الاردنيين في مشاريع اعادة الاعمار والبناء في العراق حيث عملت وزارة الأشغال بشكل حثيث في السنوات الماضية على تأهيل قطاع المقاولات الاردني لمنافسة كبرى الشركات في قطاع الانشاءات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية تسهيل عمل المقاولين ورجال الاعمال والتشاركية في مشاريع اعادة الاعمار.

من جهته ثمن السنافي جهود الحكومة الاردنية وانفتاحها على العراق مما سيساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين مشيدا بالدور المتميز للمقاول الاردني والخبرات الهندسية والانشائية الكبيرة التي يتمتع بها الاردنيين.

واكد السنافي حرص بلاده على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الاردنية المتميزة، والعمل المشترك لتطوير العلاقات في شتى المجالات.

واكد نقيب المقاولين الاردنيين م. احمد اليعقوب على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أن نقابة المقاولين الاردنيين تحث الخطى لتوسيع افاق التعاون من خلال تبادل ونقل الخبرات الفنية والادارية الاردنية في مجال المقاولات للعراق الشقيق و اتاحة المجال للمقاول الاردني لتنفيذ مشاريع في العراق الشقيق.