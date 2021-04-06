بحث الملفات المتعلقة بالخدمات الإنشائية للمستشفيات العسكرية

عمان-الغد-بحث وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش عدداً من الملفات المتعلقة بالخدمات الإنشائية للمستشفيات العسكرية.

وأكد الكسبي خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بحضور مدير مديرية الإسكان العسكري، وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الاشغال بالوكالة، وعدد من المعنيين، اهتمام الوزارة بالمشاريع الإنشائية العسكرية واولويتها ضمن مشاريع الوزارة وذلك بناء على النهج الحكومي المشترك والذي يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وثمن الكسبي الدور الكبير والفعال الذي قامت به القوات المسلحة – الجيش العربي خلال جائحة كورونا، مشدداً على أن الوزراة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة.

وأستعرض الكسبي وعميش عدداً من المشاريع المنوي العمل عليها ونسبة الانجاز في المشاريع قيد التنفيذ.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون بما يلبي حاجة الخدمات الطبية الملكية في القطاع الإنشائي، وسير العمل في بعض المشاريع القائمة وعلى رأسها مستشفى معان العسكري.

بدوره أشاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عبدالله عميش بجهود وزارة الاشغال العامة والإسكان ودورها التشاركي الفعال مع القوات المسلحة وخبراتها في مجال الانشاء والاسكان.