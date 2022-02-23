الكسبي ووزير البلدية والبيئة القطري يبحثان تعزيز التعاون

عمان-الغد- بحث وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، مع وزير البلدية القطري الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، سبل تعزيز افاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الإسكان والانشاء والمقاولات والبنية التحتية والتطوير العمراني وتبادل الخبرات.

وأكد الكسبي خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة التي يجريها لدولة قطر الشقيقة، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المجالات والتي أرست قواعدها قيادتي البلدين الشقيقين.

وشدد الكسبي، على أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بما يتعلق بتعزيز الاستثمار في الأردن، مؤكدا أن الحكومة تولي ملف الاستثمار والمستثمرين أهمية قصوى بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتعافي من الاثار التي سببتها جائحة كورونا.

وأستعرض، عددا من المشاريع التي قامت وزارة الاشغال مؤخرا بتنفيذها، وأخرى قيد التنفيذ، والمعايير والكودات الهندسية التي يتم العمل عليها في الأردن.

من جهته، ثمن وزير البلدية القطري الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي اللقاء الذي جمعه مع الكسبي، معربا عن تطلعه لتعزيز افاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

واستعرض السبيعي التطور الذي تشهده دولة قطر في مجالات الطرق والجسور والتطوير العمراني والبنية التحتية، وما تحقق في هذا المجال من إنجازات.

وفي سياق متصل، اجرى الكسبي مباحثات مع وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مريم بنت علي بن ناصر المسند والتي مثلت دولة قطر باجتماع الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والذي عقد مؤخرا في الاردن؛ لتعزيز افاق التعاون بين البلدين الشقيقين شملت تعزيز افاق التعاون بين البلدين بمختلف المجالات بما فيها مجال الإسكان والانشاء والمقاولات، ومتابعة مخرجات اجتماع الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية.