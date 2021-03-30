الكسبي يبحث مع السفيرة الكندية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عمان-الغد- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، مع السفيرة الكندية في عمان، دونيكا بوتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في قطاعات الإنشاءات والطرق والإسكان.

وأكد الكسبي خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك بين الأردن وكندا في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الإسكان والإنشاءات والطرق.

ولفت إلى تطلع الأردن الى الاستفادة من التجارب والخبرات الفنية المتراكمة لدى كندا وسعيه إلى فتح أبواب الاستثمار في هذا القطاع امام رجال الأعمال والمقاولين الكنديين.

وأطلع الكسبي السفيرة الكندية على خطط وزارة الاشغال لتطوير قطاع الإنشاءات، مستعرضا أهم الإنجازات المتحققة في هذا المجال، والبرامج والخطط قيد التنفيذ والمستقبلية.

من جهتها، أعربت بوتي عن تقديرها واعتزازها بمستوى العلاقات الأردنية الكندية في مختلف المجالات، مؤكدةً ضرورة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشادت بوتي بمسيرة الدولة الأردنية وقدرة الأردن على تجاوز التحديات والعقبات التي تواجهه، مبدية تطلع بلادها إلى توسعة أفق التعاون المشترك في مختلف المجالات.