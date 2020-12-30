الكسبي يبحث مع عدد من النواب بعض الاحتياجات الخدمية لمحافظة معان

عمان- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، في مكتبه الأربعاء، نواب محافظة معان، لبحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمحافظة.

وأكد الكسبي في بيان صحفي، اليوم، حرص الوزارة على التعاون المستمر والبناء ما بين الوزارة وكافة أعضاء مجلس النواب بما يحقق المصلحة الوطنية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة لن تألو جهداً لتقديم واجباتها، وتسريع تنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها خدمة مختلف المحافظات بما فيها محافظة معان.

من جهتهم، أشاد نواب المحافظة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وجاهزيتها للتعامل مع ظروف فصل الشتاء والسعي والتعاون المستمر مع مختلف الجهات لمعالجة الملاحظات التي ترد من المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات المستمرة لوزير الأشغال بأعضاء مجلس النواب من مختلف المحافظات، تأكيداً على النهج الحكومي الذي عبر عنه رئيس الوزراء للتعاون الدائم والمستمر مع مجلس النواب لتحقيق التشاركية في العمل لما يصب في مصلحة المواطن.

-(بترا)