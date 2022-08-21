الكسبي يبحث مع هيئة المكاتب الهندسية تعزيز افاق التعاون

عمّان-الغد- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة وأعضاء المجلس تعزيز آفاق التعاون؛ لتطوير العمل الاستشاري، وتدريب مهندسي الوزارة والوزارات الأخرى والحاقهم بدورة الاشراف التي تعقدها الهيئة بهدف رفع الكفاءة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة ناديا مصالحة، وامين سر مجلس البناء الوطني والمعنيين، التأكيد على ضرورة الالتزام بتعاميم وزير الأشغال العامة والإسكان، بصفته راعٍ لقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات.

وأكد الكسبي، أن الوزارة وايمانا منها بضرورة تطوير وتنمية الخبرات الفنية لكوادرها لن تتوانى من خلال عقد الدورات وتبادل الخبرات مع الجهات كافة، وخصوصًا الشركاء في القطاع الخاص.

واتفق الجانبان، على عقد ورشة لتطوير تعليمات التأهيل للمكاتب الاستشارية بما يضمن رفع سوية المكاتب، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان، خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جهته ثمن غوشة اللقاء الذي جمعه مع الكسبي، مؤكدًا استعداد الهيئة لتعزيز آفاق التعاون، مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.

وأشاد بتعاون وزارة الأشغال الدائم مع الهيئة، بما يساهم في تطوير العمل الاستشاري.