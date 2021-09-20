الكسبي يترأس وفداً أردنياً إلى بغداد

عمان– ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، وفداً أردنياً متوجهاً إلى بغداد، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة العراقية.

ويرافق الكسبي عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.

وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق، خلال أيام الزيارة، والتي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها، وحرصا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تأطير التعاون المشترك، بما ينسجم مع مصلحة البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات.(بترا)