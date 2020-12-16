الكسبي يتفقد غرفة الطوارئ الرئيسية ويؤكد الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

عمان- الغد- تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي صباح اليوم سير العمل في غرفة الطوارئ الرئيسية.

وأكد الكسبي جاهزية الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة التي تؤثر على المملكة.

وكانت الوزارة اعلنت العمل بخطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء يوم اول امس الاثنين وطيلة تاثير المنخفض الجوي على المملكة.

وتشير الوزارة الى امكانية رفع درجة الطوارئ وذلك حسب تحديثات الحالة الجوية واستنادا للنشرات الصادرة عن الارصاد الجوية.

كما تدعو الوزارة الاخوة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة وعدم التردد بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات والجاهزة على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية .

وتالياً ارقام غرف عمليات الوزراة:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مظيرية أشغاب محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤