الكسبي يتفقد مرافق حدود الدرة في العقبة

العقبة- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، ومحافظ العقبة وممثلو الأجهزة الأمنية، والمعنيون، مرافق مركز حدود الدرة في العقبة للوقوف على حاجات المركز في المرحلة القادمة في ضوء ازدياد حركة المسافرين وفي ضوء المشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها في المنطقة والتي ستنعكس على الاقتصاد الوطني ككل.

وجرى خلال الزيارة بحث المخطط الشمولي، الذي كان قد أُعِدّ سابقا من قبل الجهات ذات العلاقة، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع وزارة الأشغال وبما يتواءم مع المستجدات وخدمة جميع الشركاء.

وأوعز الكسبي بصفته رئيس الجنة الخاصة في مركز حدود الدرة والمكلف بها من رئيس الوزراء لعقد اجتماع عاجل وطارئ مع الشركاء بداية الأسبوع المقبل في شركة تطوير العقبة وبحضور المستشار الهندسي لتحديث المخططات بما يتواءم مع الأوضاع الجديدة والخدمات المطلوبة ليصار إلى تنفيذها بشكل فوري ومرحلي بعد الاتفاق عليها، وبما لا يعطل الخدمات التي يقدمها مركز حدود الدرة.

من جهته، أبدى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت استعداد السلطة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع سينعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية والتجارية في العقبة.