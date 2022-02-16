الكسبي يستقبل مدير مكتب مشاريع القطاع الصحي في الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي

عمان-الغد-استقبل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي في مكتبه اليوم السيدة بثاني هابيرير مدير مكتب مشاريع القطاع الصحي في الوكالة الامريكية للانماء الدولي (USAID) ونائبيها السيد جون ماكي و المهندس طارق الرشدان خبير ادارة المشاريع في الوكالة ، بحضور المدراء المعنيين في الوزارة.

وبحث الكسبي عدداً من المواضيع المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للانماء الدولي(USAID)، وايجاد الحلول والطرق المثلى للمضي في تنفيذ هذه المشاريع، حيث تم التأكيد على التعاون المشترك بين الوكالة الامريكية للانماء الدولي ووزارة الاشغال والسعي لتعزيز التعاون من خلال طرح ومناقشة بعض المشاريع المستقبلية المقترحة .

وأضاف الكسبي بأن الوزارة تنوي تنفيذ مشروعين لتوسعة وإعادة تأهيل اقسام التوليد والخداج في مستشفيات البشير والخدمات الطبية الملكية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبدعم من الوكالة الامريكية للانماء الدولي.

واشاد الكسبي بجهود الوكالة الأمريكية المستمرة ودعمها المستمر لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات ،متطلعاً الى مزيد من التعاون .

من جانبهم عبر ممثلوا الوكالة عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة مثمنين جهود الوزير واهتمامه المستمر والدعم المتواصل لمتابعة وتنفيذ المشاريع الممولة من قبلهم.

يشار الى ان الوكالة قامت بتمويل تنفيذ مبنى مستشفى البشير الجديد / الطوارىءبكلفة 16 مليون دينار وتوسعة مستشفى رحمة بقيمة 4 مليون دينار وبحث الجانبان المشاريع قيد الدراسة حاليا الممولة من (USAID)وهي توسعة وتاهيل مبنى النسائية الخداج والولادة في مستشفى البشير ومبنى النسائية والتوليد في الخدمات الطبية الملكية .