الكسبي يعقد لقاءات ثنائية على هامش مشاركته بإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الجمعة، عدة لقاءات ثنائية مع نظيراه العُماني الدكتور خلفان الشعيلي، والمغربية فاطمة الزهراء المنصوري ووكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ميمونة محمد شريف، على هامش مشاركته بإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان تقييم الأجندة الحضرية في نيويورك.

وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز افاق التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات الاجتماعات وأهمية تضافر الجهود في سبيل محاربة ظاهرة التغير المناخي.