الكسبي يلتقي عدد من نواب محافظة عجلون وممثلي المجتمع المحلي

عمان-الغد- استقبل وزير الأشغال العامة الإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة نواب عن محافظة عجلون ورئيس مجلس محافظة عجلون ورئيس بلدية عجلون وممثلين عن المجتمع المحلي.

واستمع الكسبي خلال اللقاء لمطالب النواب وممثلي المجتمع المحلي والتي تمثلت في عدد من القضايا والملاحظات التي تهم ابناء محافظة عجلون وعلى راسها الاسراع في انجاز مشروع بناء المبنى الجديد لمستشفى الايمان الحكومي في المحافظة.

واشاد النائب الدكتور فريد حداد بجهود كوادر الاشغال وحرص الوزير على تسجيل انجازات تصب في مصلحة الوطن .

وقال النائب ينال فريحات إن التعويل على وزارة الاشغال كبير خاصة بوجود اهل الاختصاص والخبرة مشيداً بذلك جهود الكسبي وجهود وزارة الاشغال العامة والاسكان والنهج التشاركي المتبع لوزارة الاشغال مع شركائها.

وأبدى رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني كافة اشكال الدعم للعمل بتشاركية وتذليل العقبات امام انجاز مشروع مبنى مستشفى الايمان الجديد.

وطالب رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول بانارة طريق عجلون – جرش ومشيداً بالوقت ذاته بجهود وزارة الاشغال بانارة طريق ساكب – عجلون في وقت سابق.

وقرر الكسبي خلال اللقاء تعديل استملاك طريق عنجرة عجلون حسب الواقع المعبد للطريق شاملاً طريق الخدمة وبسعة 30م .

واوعز الكسبي إلى مدير اشغال عجلون متابعة مشروع المبنى الجديد لمستشفى الايمان الحكومي وتزويده بنسب الانجاز ودراسات كافة الملاحظات الواردة بشكل عام.

كما أبدى الكسبي استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع اعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات ومجالس المحافظات ترسيخاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وذلك لتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ضمن الامكانيات المتاحة.

وثمن الحضور اللقاء الذي جمعهم مع الكسبي وعلى سرعة الاستجابة والقرارت التي اتخذها والتي تصب في مصلحة المواطن وعلى حسن الاستقبال والاستماع وسعة الصدر مبدين ارتياحهم للأستجابة لمطالبهم والذي ينم على الدور التشاركي الفعال بين مؤسسات الدولة.