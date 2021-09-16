الكسبي يمنح صلاحيات استئجار الآليات خلال فصل الشتاء

عمّان – الغد-أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ضرورة الاستعداد الأمثل لفصل الشتاء المقبل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق المملكة.

وقال الكسبي خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة مع مديري المديريات والمكاتب والمركز والمعنيين في الوزارة بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة، إنه تم اعتماد خطة طوارئ خاصة لكل محافظة وتم اعتماد خطة طوارئ مشتركة في حال عدم تحمل المحافظة لظروف جوية معينة.

وبين، أن خطة الطوارئ تتركز على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة الثلوج والرمال والاتربة عن أسطح الطرق، ومعالجة الانهيارات والانزلاقات للحد من آثار السيول والفيضانات بشكل فوري بما يساهم في اغلاق اي طريق في المملكة.

وشدد الكسبي على ضرورة تنظيف المناهل وشبكات تصريف الامطار، ومجاري الاودية وعبارات مياه الامطار لضمان جاهزيتها لاستيعاب كميات الامطار المتدفقة، والتأكد من جاهزية المعدات والاليات وعمل اللازم لها أضافة إلى التأكد من وسائل الاتصال للتعامل مع فصل الشتاء القادم وجاهزية غرف العمليات في المحافظات و الالوية، وغرفة العمليات الرئيسة بالمركز .

وشدد الكسبي، بتزويد الوزارة بالاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وخطة الطوارئ لكل مديرية المناطق المعرضة للسيول والفيضانات.

ودعا إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة خلال فصل الشتاء القادم لضمان معالجة اي ملاحظة او شكوى بشكل فوري.

ومنح الوزير مديري المديريات والمكاتب صلاحيات استئجار الاليات من القطاع الخاص حسب تقيمهم والحاجة لها خلال فصل الشتاء.

وأستمع إلى إيجاز مفصل من المديرين والمعنيين عن الاجراءات التي يتم العمل عليها حاليا والتي تم الانتهاء منها، اكدوا خلاله جاهزية المديريات والمكاتب للتعامل مع فصل الشتاء القادم.

يذكر ان وزير الاشغال عمم على جميع مديريات الأشغال في 28 من آب الماضي بتزويد وحدة الطوارئ في الوزارة بخطة الطوارئ والمناطق المعرضة للسيول والفيضانات في كل مديرية ليتم اتخاذ اللازم اضافة إلى برنامج العمل خلال الظروف الجوية الطارئة متضمنة توزيع فرق العمل والاليات والمعدات، وذلك ليتم دراستها وتمحيصها ليصار الى اعتمادها حسب الاصول وتحديد الكميات اللازمة من الملح الخام وغير الصالح للاستهلاك البشري وذلك لاستعماله في منع الانزلاقات الجليدية على الطرق خلال الظروف الجوية الطارئة، وبناء على ذلك تم تجهيز (750طن) من الملح ليتم اعتمادها وتخزين هذه الكميات لاستخدامها في الظروف الجوية الطارئة.