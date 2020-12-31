الكسبي يوعز بإعادة تأهيل طريق “القسطل الصناعية” وصيانته

عمان – الغد- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ورئيس غرفتي صناعة عمان وصناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، اليوم الخميس، أوضاع طريق الشحن الجوي في منطقة القسطل الصناعية والذي يربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي و منشآت صناعية أخرى.

وأوعز الكسبي بالعمل على دراسة الطريق وطرح عطاء إعادة التأهيل والصيانة بشكل فوري مشيراً إلى أهمية الطريق الحيوية والصناعية والتي هي من ضمن أولويات الحكومة.

ولفت إلى انه تم توقيع اتفاقية ما بين الحكومة الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إعادة تأهيل الطريق بقيمة 9 ملايين دينار.

وبين الكسبي أن عطاء إعادة التأهيل سيطرح في بداية العام المقبل وسيستغرق العمل فيه نحو 7شهور مؤكداً على أن المشروع من أولويات الوزارة.

من جهتها أشادت وزير الصناعة والتجارة مها العلي بالجهود المبذولة والتشاركية الفعالة مع وزارة الاشغال لإعادة تاهيل الطريق الحيوي الصناعي والذي يخدم منطقة الشحن الجوي و اكثر من 200 منشأة في منطقتي القسطل والجيزة.

وبينت اهمبة الإسراع بالعمل لإعادة تأهيل الطريق وصيانتها لتحسين البنية التحتية في منطقة القسطل الصناعية بما يخدم المنشآت الصناعية في المنطقة ويسهل حركة الشحن ونقل البضائع.

وأشارت إلى أهمية منطقة القسطل الصناعية من حيث المنشآت الصناعية القائمة فيها وتوفيرها آلاف فرص العمل ومساهمتها في الصادرات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي من العديد من السلع.

كما التقى الوزيران بعدد من أعضاء جمعية مستثمري منطقة القسطل والمشتى الصناعية وزيارة عدد من المصانع .