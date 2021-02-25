الكسواني يتوج بالمركز الأول في بطولة كأس أبو ظبي الدولية للقفز الحواجز

عمان-الغد- توج فارس المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي حمزة الكسواني ضمن فئة الشباب ضمن فعاليات النسخة العاشرة بطولة كأس رئيس الدولة (ابو ظبي الدولية) الدولية لقفز الحواجز والتي يستضيفها ميدان نادي ابو ظبي للفروسية،حيث فاز بالمركز الاول الفارس حمزة الكسواني من المملكة الاردنية الهاشمية حيث عزف السلام الملكي

وقام بتتويج الفارس الكسواني احمد السويدي المدير التنفيذي باتحار الامارات للفروسية والسباق واعضاء لجنة القفز محمد الناخي وحسام ميت.

وبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم ، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة .

خضر القصير مدير عام نادي الجواد العربي الناطق الاعلامي ان انجازات الفارس الكسواني في بطولة الشارقة حقق المركز الاول وكذلك في بطولة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك المركز الاول وفي ختامها حققت الفارسة سارة العرموطي المركز الثاني وحمزة الكسواني المركز الخامس ضمن فئة الكبار.