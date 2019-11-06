“الكسيح” تطلق تشكيلة منتجات معبأة بتقنية “Tetra Recart”

عمان – عبر تعاونها مع شركة Tetra Pak® – الشركة الرائدة عالمياً في حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، أعلنت شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة – الشركة الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في مجال المنتجات الغذائية في الأردن – في حفل خاص أقيم في نادي ديونز مؤخراً عن إطلاقها لمجموعة من منتجات الأغذية المعبأة بتقنية التغليف الكرتوني Tetra Recart®، لتكون بذلك أول من يستخدم هذه التقنية المبتكرة في السوق الأردني، والتي من شأنها أن تسهم في إحداث ثورة في صناعة الأغذية في المملكة. وهي الصناعة التي تشكل 52 % من مجمل الصناعات الأردنية برأس مال يبلغ 643 مليون دينار موفرة بذلك 50,000 وظيفة.

وقد عملت Tetra Pak® لفترة طويلة على تطوير عبوات Tetra Recart وتقنياتها كحل مثالي لتعبئة المواد الغذائية الجاهزة، فبخلاف العبوات المعدنية والزجاجية، يمكن لعبوات Tetra Recart الحفاظ على جودة الأغذية داخلها لمدة تصل إلى سنتين دون الحاجة لأي مواد حافظة، ناهيك عن المزايا الأخرى التي تتمتع بها كخفة وزنها وسهولة فتحها واستخدامها، والأهم من ذلك أنها عبوة صديقة للبيئة ومصنوعة من مصادر متجددة الأمر الذي يجعلها ذات أثر كربوني أقل على البيئة من سبل التغليف الأخرى.

ويكمن أحد أهم النجاحات التي حققتها Tetra Recart في تنوع التطبيقات التي تلائمها، من الحساء، الوجبات الجاهزة، الخضار وحتى المعجنات، وهو الحل الأكثر ملاءمة لتغليف المواد الغذائية التي تتماشى مع نمط الحياة السريع اليوم. وسوف تتوفر العبوات الجديدة في كافة الأسواق الأردنية خلال الشهر الحالي وبكمية إضافية تصل إلى 10 % بنفس سعر العبوات السابقة لتلك الأطعمة.

أما نظام Tetra Recart فهو يشتمل على آلة تشكيل وإغلاق، بقدرة إنتاجية تصل إلى 24000 عبوة في الساعة أي ما يعادل 400 عبوة في الدقيقة. وبعد ملء العبوات وختمها، تدخل في عملية إعادة تعقيم المنتج المعبأ.