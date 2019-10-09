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“الكسيح لتصنيع الأطعمة” تشارك في معرض “أنوجا” العالمي

منذ ساعة واحدة
"الكسيح لتصنيع الأطعمة" تشارك في معرض "أنوجا" العالمي

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عمّان- شاركت شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة مؤخراً في معرض الأغذية العالمي “أنوجا” الذي تستضيفه مدينة “كولون” الألمانية، ضمن استراتيجية الشركة الرامية لإبراز المنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة وفتح آفاق قنوات جديدة للتصدير في الأسواق العالمية، لا سيما وأنها تتمتع بأعلى مستويات الجودة.
وتأتي مشاركة الشركة في هذا المعرض- بصفتها شركة رائدة في تصنيع المواد الغذائية في الأردن – لإطلاق أحدث منتجاتها في مجال الابتكار الغذائي علامة “مزيت” في الأسواق الأوروبية وتقديم منتج يعد الأول من نوعه في مجال تصنيع الأطعمة، موفراً للمستهلكين حلولاً غذائية طبيعية عالية الجودة تناسب احتياجاتهم الغذائية وتلائم طبيعة حياتهم اليومية، حيث تضم المنتجات أصنافاً شرقية بصلاحية طويلة الأمد تصل إلى 18 شهراً كالحمص الذي يأتي بنكهات مختلفة بدءاً من الطحينة التقليدية مروراً بالفلفل الحار وانتهاءً بالأعشاب، بالإضافة إلى أصنافٍ أخرى فريدة من نوعها كـ: الفول المدمس، قلاية البندورة، والملوخية.
وعن هذه الخطوة ، تحدث السيد خالد الكسيح – الرئيس التنفيذي لشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة – قائلاً: “إن تواجدنا في معرض “أنوجا” العالمي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على علامتنا الجديدة وتعزيز رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى الابتكار والتحديث المستمرين من أجل ترسيخ مكانتنا في الأسواق من جانب، والنهضة باقتصاد بلدنا من جانب آخر”.

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