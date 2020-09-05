الكشف عن أسباب حريق مستشفى الكاثوليك في إربد

اربد – الغد – اظهر تقرير فني لشركة كهرباء اربد ومندوب من الامن العام اسباب حريق مستشفى الروم الكاثوليك في مدينة اربد ، السبت، للاحمال الزائدة على العدادات التي تغذي المستشفى بالطاقة وسوء التمديدات الداخلية للخطوط في مرافقه المختلفة .

ووفق التقرير ان زيادة الاحمال على العداد افضت لاحتراقه واحتراق المراوح التي تستخدم لتبريده وتبريد الكوابل ما بعد العداد وانتشار الحريق المحدود الذي تسبب باضرار مادية وتعاملت معه كوادر الدفاع المدني وحالت دون امتداده.

وقال مصدر في شركة كهرباء محافظة اربد انه صباح اليوم تم ابلاغ مركز الاتصال لديه عن طريق كوادر الدفاع المدني حدوث حريق لدى مستشفى الكاثوليك، مؤكدا عدم ورود اي اتصال من المستشفى للابلاغ عن الحادث.

واشار المصدر انه على الفور تواجدت كوادر الشركة في موقع الحادث لاجراء اللازم، ولدى كشف كوادر الشركة الفنية على الموقع تبين ان الحريق لم يكن سوى زيادة بالاحمال الكهربائية للمستشفى وسوء بالتمديدات الداخلية، حيث تبين تركيب مراوح لتبريد خزانة العدادات والكوابل الداخلية للمستشفى بالاضافة توصيل التمديدات الداخلية للمستشفى بطريقة غير فنية. واكد المصدر ان المحول المغذي لموقع الحادث لم يتأثر بأي انقطاع جزئي او كلي بسبب الحادث، نافيا ما تم تداوله من اخبار مغلوطة حول احتراق المحول او تأثره بالحادث.

وانشا المستشفى قبل قرابة 70 عاما متخصص بالنسائية والتوليد والخداج، قبل ان يضاف اليه جناح لغسيل الكلى تستعين به وزارة الصحة في معالجة مرضاها.

وكانت ادارة المستشفى اصدرت بيانا ثمنت فيه سرعة تجاوب الدفاع المدني مع الحريق ما حال دون تفاقمه واخلائها الموجودين فيه باشراف الجهات الرسمية مؤكدة ان المستشفى سيعاود عمله كالمعتاد اعتبارا من صباح الغد .