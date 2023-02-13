الكشف عن المشاركات الفائزة في “جائزة لكزس للتصميم 2023”

عمّان، شباط 2023: أعلنت علامة لكزس الفاخرة مؤخرًا عن المشاركات الأربع الفائزة في الدورة الـحادية عشرة من “جائزة لكزس للتصميم 2023″، والتي تُعَدُّ منصة عالمية تهدف إلى اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين. واختارت لجنة التحكيم، المؤلفة من ثلاثة حققوا إنجازات في عدد من التخصصات الإبداعية على مستوى العالم، وهم: باولا أنتونيلي، وكريم راشد، وسيمون همفريز، الفائزين من بين 2068 مشاركة من 63 دولة.

وتستمر المشاركات الفائزة بجوائز هذا العام في معالجة قضايا واتجاهات العصر تحت شعار “التصميم من أجل مستقبلٍ أفضل للجميع”. وقد عمل الفائزون الأربعة على دمج أفكارهم الإبداعية مع المبادئ الثلاث الأساسية لعلامة لكزس الفاخرة، وهي: “التوقع” و”الابتكار” و”التأثير”، بالإضافة إلى التركيز على توقع التحديات العالمية التي ستواجه المجتمعات، وطرح أفكار وطرق مبتكرة لصناعة مستقبل مستدام، وتحقيق السعادة للجميع.



وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “نشعر بسعادة بالغة ونحن نشاهد الإقبال الكبير الذي تحظى به “جائزة لكزس للتصميم” في عامها الـحادي عشر في أوساط المصممين والمبدعين من شتى أنحاء العالم. لقد كانت المشاركات التي تلقيناها هذا العام استثنائية من حيث الأفكار؛ إذ قدم الفائزون الأربعة حلولًا مبتكرة، وأبرزوا مهاراتهم وقدراتهم على استشراف المستقبل”.

وأضاف: “يتمحور نهج لكزس للتصميم حول الخروج من نطاق الأفكار التقليدية المألوفة وتجاوز حدود الخيال. وتتيح لنا “جائزة لكزس للتصميم” فرصة المضي قدمًا بهذا النهج ومواصلة شغفنا لابتكار تجارب مذهلة. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من شارك في إنجاح فعاليات نسخة هذا العام من جائزة لكزس للتصميم، والشكر موصول أيضًا إلى كل عميل من عملائنا الأوفياء على دعمهم وإلهامهم المستمر لنا لتقديم تجارب مذهلة على مر السنين”.

كان من بين الفائزين بـ “جائزة لكزس للتصميم 2023” بافيلز هيدستروم عن تصميم “Fog-X”؛ وهو مسكن متنقل قابل للتوسيع يلتقط الضباب ويحوله إلى مياه شرب، وجيامينغ ليو عن تصميم “Print Clay Humidifier”؛ وهو مرطب للهواء مصنوع من السيراميك المعاد تدويره ومطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتيمبوراري أوفيس عن تصميمه “Touch the Valley”؛ وهي أحجية ثلاثية الأبعاد تساعد ضعاف البصر على التعرف على البيئة المادية من حولهم وإدراكها من خلال اللمس، وكيونغ هو بارك ويجين هيو عن تصميمهما “Zero Bag”؛ وهي عبوة ملابس تذوب في الماء وتعمل بوصفها منظفًا يمكنه إزالة أي مواد كيميائية من الملابس.

بدأ برنامج التوجيه والإرشاد، ومدته ثلاثة أشهر، في منتصف كانون الثاني مع ورشة العمل الأولى. وخلال هذه المرحلة تعاون الفائزون مع أربعة مشرفين عالميين: مرجان فان أوبيل، وجو دوسيت، ويوري سوزوكي، وسمية فالي. ويجري خلال هذه المرحلة تنقيح أفكار الفائزين، من خلال تطوير نماذج أولية تجسّد مقترحاتهم.

وفي ربيع هذا العام، ستعرض لكزس كيف تطورت النماذج الأولية للفائزين وازدهرت من خلال التفاعل مع لجنة الإرشاد والتوجيه. ومن أجل تعريف المزيد من الأشخاص حول العالم بـ “جائزة لكزس للتصميم 2023″، تخطط لكزس لدعوة الجمهور للمشاركة في جائزة “اختيار الجمهور” هذا العام، مما يتيح لأي شخص فرصة اختيار تفضيلاته من بين الفائزين الأربعة كأفضل “تصميم من أجل مستقبلٍ أفضل للجميع”. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة في وقتٍ لاحق. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: LexusDesignAward.com

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