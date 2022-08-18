الكشف عن الموعد المتوقع للقبول الموحد في الجامعات

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستستلم اليوم الخميس نتائج الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وبناء عليها سيتم تجهيز برمجيات تقديم القبول الموحد.

ورجح الخطيب في حديثه لإذاعة “الأمن العام”، أن يكون موعد بدء تقديم طلبات القبول الموحد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر آب/ أغسطس الحالي، وأن يستمر التقديم من أسبوع لعشرة أيام، وهذا يتحدد بناء على أعداد الطلبة الذين حصلوا على معدل 65% فما فوق ويحق لهم التقدم بطلبات للقبول الموحد في الجامعات الرسمية.

وأضاف أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل وتتم من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة الذي سيتم إطلاقه مساء اليوم بعد أن تم تحديثه بشكل كامل بكل البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي (2022_2023)، إذ إنه يشمل جميع التخصصات التي ستكون مطروحة لعملية القبول بعد تنفيذ كل قرارات مجلس التعليم العالي السابقة المتعلقة بتجميد القبول في بعض التخصصات أو الموافقة على استحداث تخصصات جديدة.

ودعا الخطيب الطلبة إلى الدخول إلى الموقع للاطلاع على كافة البيانات والمعلومات الموجودة فيه كالتخصصات المختلفة وطبيعة هذه التخصصات ومجالات العمل لهذه التخصصات إضافة إلى معرفة التخصصات الراكدة والمشبعة، حيث تم عكس دراسة ديوان الخدمة المدني عليها والرسوم الجامعية والتخصصات المستحدثة.

وقال إنه ولأول مرة سيكون هناك رابط على الموقع يتضمن التخصصات التقنية والتطبيقية لمرحلة الدبلوم في جميع كليات المجتمع الرسمية والخاصة المطلوبة لسوق العمل كنوع من الإرشاد للطلبة خلال عملية التقديم، إضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي ترشد الطلبة لكيفية عملية تصفح الموقع وعملية التقديم وكيفية دفع الرسوم والإجابة عن الأسئلة التي قد تخطر على بال الطلاب لمساعدتهم في عملية تقديم الطلب بكل سهولة حتى لا يصل الطالب إلى مرحلة سوء الاختيار.

وحول معدلات القبول المتوقعة، بين الخطيب أن هذا الأمر يتم إقراره بعد الاطلاع على نتائج الثانوية العامة، إذ يتم تحليل هذه النتائج وتوزيع الطلبة حسب المعدلات وحسب الفروع وهذه المعلومة يتم وضعها للطلبة على موقع وحدة المقارنة مع الأعوام السابقة كنوع من الاسترشاد.

وفيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم في الجامعات المختلفة، أكد أن مجلس التعليم العالي لا يتخذ قرارا بهذا الشأن إلا بعد انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد؛ لأن أعداد الطلبة المتقدمين والمتنافسين في التخصصات المختلفة هي أحد المتغيرات الرئيسية التي تلعب دورا كبيراً في الأعداد التي سيقرها المجلس لقبول الطلبة.