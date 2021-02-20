الكشف عن ستة مرشحين نهائيين لـ”جائزة لكزس للتصميم” للعام 2021



عمان- أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال، مؤخراً، عن أسماء المتأهلين الستة لنهائيات “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2021، والذين سيتلقون التوجيه والإرشاد من قبل نخبة من المصممين العالميين لتطوير النماذج الأولية لمشاريعهم، إلى جانب تمويل بقيمة تتجاوز 28 ألف دولار أميركي لكل مشروع. وقامت لجنة تحكيم متميزة باختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من ضمن عدد قياسي للمشاركات وصل إلى 2,079 مشاركة من 66 دولة حول العالم.

ويصادف هذا العام النسخة التاسعة من “جائزة لكزس للتصميم”، والتي تستهدف اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين، واستعراض ابتكاراتهم على منصة دولية مرموقة ومعروفة. ولدى اختيار المتأهلين النهائيين الستة لهذا العام، بحث أعضاء لجنة التحكيم عن الأفكار الإبداعية التي تجسد المفاهيم الجوهرية الثلاثة لعلامة لكزس الفاخرة، وهي: “التوقع”، “الابتكار”، و”التأثير”، مع التركيز على شعار “التصميم من أجل غدٍ أفضل”.

وتضم التصاميم المختارة في “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2021 كلًا من “سايبو-CY-BO” للمصمم كنجي آبي من اليابان، وهي مواد تعبئة مستدامة وقابلة لإعادة الاستخدام يمكن تجميعها مثل الخلايا؛ و”هارتفَلت-Heartfelt” للمصممتين غايل لي وجيسيكا فيا من نيوزيلندا وتونغا، ومقرهما نيوزيلندا، وهو جهاز للاحتضان الافتراضي؛ وتصميم “إن تمبو-InTempo” للمصممة ألينا هولوفاتيوك من أوكرانيا، وهو عبارة عن قفازات قد تساعد على صرف الانتباه عن الضغوط والتوترات عبر الاستخدام الجديد للإيقاع والموسيقى؛ وتصميم “نيت أكس-KnitX” للمصمم إرماندي ويتشاكسونو من إندونيسيا، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، وهو حياكة رقمية ثلاثية الأبعاد لمنسوجات إلكترونية وظيفية لتفاعل المواد بشكل بصري وسمعي ولمسي متعدد الوسائط؛ إلى جانب تصميم “Solar Desalination Skylight”، وهو جهاز يستخدم مياه البحر لإنتاج الضوء الطبيعي المنتشر ومياه الشرب وبقايا الملح بهدف توليد الطاقة، للمصمم هنري غلوغاو النيوزيلندي النمساوي، ومقره الدنمارك؛ وأخيرًا، تصميم “تيراكوتا فالي ويند- Terracotta Valley Wind” لشركة التصميم الصينية “إنتسوي ديزاين”، ومقرها اليابان، وهو نظام تبريد تبخيري مصنوع من الطين النضيج (الفخار الأحمر أو الـ “تيراكوتا”) مصمم لمحطات مترو الأنفاق، ويعمل باستخدام الرياح الناتجة عن حركة القطارات.

ومن جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “انطلق المتأهلون الستة للتصفيات النهائية في رحلة ملهمة يسخرون عبرها إبداعاتهم لتطوير حلول ذكية طموحة سيكون من شأنها صياغة مستقبلٍ أفضل للجميع. لقد سرني جدًا مستوى العروض التي قدمها المتسابقون حتى الآن على الرغم من تحديات الجائحة العالمية التي أثبتت بالفعل أهمية الابتكار في حياتنا”. وأضاف: “أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من شارك في إنجاح فعاليات “جائزة لكزس للتصميم”، والشكر موصول إلى عملائنا الأوفياء كافة في مختلف أنحاء العالم على دعمهم المستمر لجهودنا الرامية إلى خلق تجارب مذهلة”.

وكان المتأهلون الستة للتصفيات النهائية قد شاركوا في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بورشة عمل استمرت لمدة خمسة أيام تحت إشراف أربعة مشرفين من “جائزة لكزس للتصميم” 2021، وهم جو دوسيه، وسابين مارسيليس، ومريم كامارا، وسبوتنيكو. وقد استثمر المشرفون شغفهم لرعاية المواهب الشابة وإشراكهم بمناهج مليئة بالتحدي، ما نتج عنه جلسات مفيدة ومثمرة تفاعل معها كل من المتأهلين النهائيين والمشرفين.