الكشف عن شعار أولمبياد لوس أنجليس 2028

لوس انجليس – كشف منظمو الألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية 2028 في لوس أنجليس الثلاثاء، عن شعار الدورتين وجاء مزيجا بين العناصر العصرية والتقليدية للتأكيد على التنوع الموجود في المدينة.

ويتكوّن الشعار من الحرفين (ال وأي) باللغة الإنكليزية مع الرقمين 28 وشعار اللجنة الأولمبية الدولية، حيث كتب حرف (ال) بطريقة تقليدية ثابتة فوق الرقمين، فيما كتب (أي) بأشكال متغيرة كرمز للقصص المتنوعة التي يمكن العثور عليها في لوس انجليس التي استضافت الألعاب الأولمبية مرتين سابقا في العامين 1932 و1984.

وقال كايسي واسيرمان رئيس اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية الأميركية “لوس انجليس لها هوية فريدة. لا توجد طريقة واحدة يمكن لها تمثيل لوس انجليس. كل حي، كل مبنى، كل شخص له هويته الفريدة الخاصة وقصة من لوس انجليس”.

واضاف “ألعاب لوس أنجليس ستعرض الإبداع الجماعي لمجتمعنا وستحتفل بالتنوع الذي يجعلنا أقوياء”.

وصُمّم الشعار بالطريقة الرقمية، ما يسمح له بالتبدل مع الوقت من خلال تصاميم فنية متعددة تشمل 30 تصميما خاصا للإطلاق على موقع اللجنة على الانترنت.

العداءة أليسون فيليكس صاحبة ست ميدالية ذهبية أولمبية وهي من لوس انجليس، لديها حرف (أي) الخاص بها، يمثلها هي وفريقي لوس انجليس ليكرز لكرة السلة، ولوس انجليس دودجرز للبيسبول وجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقالت فيليكس “ثقافة الرياضة والتميز شيء نشأت عليه في لوس أنجليس. لقد نشأت مشجعة لفريقي ليكرز ودودجرز. لقد كنت محاطة بالتميز”.

وتمثل كل طريقة كتب بها حرف (أي) احدى شخصيات أو اماكن المدينة، حيث نشر الموقع الرسمي للدورة قصصا حول الشخصيات والاماكن وما تمثله بالنسبة إلى نيويورك. (أ ف ب)