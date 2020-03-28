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الكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا

منذ ساعتين

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عمان-الغد-حذر أطباء في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون من أن التهاب الملتحمة قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص.

واستند هذا التقييم إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض “كوفيد-19″، و بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

كما يشير الأطباء الأمريكيون إلى دراسة أخرى تؤكد أنه تم اكتشاف 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضا بكورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد.

وذكّر الأطباء بأن “كوفيد-19” ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.

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