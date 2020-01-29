الكشف عن مجمع “فيلاج بلازا” الخشبي على مدخل القرية الاولمبية

طوكيو – كشف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الاربعاء عن “فيلاج بلازا” (قرية بلازا)، وهو مجمّع خشبي كبير من الطراز الياباني التقليدي عند مدخل القرية الاولمبية، سيكون بمثابة مكان للرفاهية والخدمات للرياضيين.
رغم أن المجمع المنخفض الارتفاع والمبني على مستوى واحد لا يتميز بجمالية من الخارج، الا انه يمتد على مساحة 5 آلاف و300 مترا مربعا ويضم العديد من الغرف والمعارض شبه الخارجية.
”選手村ビレッジプラザ”建設の様子が公開されました
ビレッジプラザは全国の自治体から借り受けた国産木材を使用して建設が進められています。#Tokyo2020 の終了後には解体され、この木材が全国で再び活用される予定です✨https://t.co/PY8WHPb6Jj pic.twitter.com/JoARQSp1eW
— Tokyo 2020 (@Tokyo2020jp) January 29, 2020
سيكون “فيلاج بلازا” الذي بلغت كلفته 2,4 ملياري ين ياباني (ما يقارب 20 مليون يورو) متاحا امام الرياضيين، الفرق والصحافيين. كما وسيحتضن خدمات عدة للرياضيين (مصارف، مركز طبي، صالون لتصفيف الشعر، مكتب سياحة، المتجر الرسمي للالعاب الاولمبية، الخ…)، اضافة لمساحات مخصصة للإعلام والمؤتمرات الصحافية والمقاهي.
أسوة بالمباني اليابانية التاريخية، تتكون أرضية وجدران وأعمدة المجمع من لوائح خشبية من الصنوبر والارز الياباني والسرو الياباني قدمتها 63 بلدية من مختلف أنحاء البلاد.
على الرغم من أن المجمع موقت، سيتم تفكيكه بعد نهاية الاولمبياد على أن تتم اعادة الاخشاب الى البلديات التي ستعيد استخدامها في المباني العامة على وجه الخصوص، وهو جزء من التزام المنظمين بأولمبياد مستدام. – (أ ف ب)