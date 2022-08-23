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الكلاب بإمكانها البكاء فرحاً.. دراسة ألمانية تؤكد

11:10 ص2022-08-23
الكلاب بإمكانها البكاء فرحاً.. دراسة ألمانية تؤكد
الكلاب بإمكانها البكاء فرحاً.. دراسة ألمانية تؤكد

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كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون في جامعة أزابو أن الكلاب يمكن أن تذرف دموع الفرح عندما يجتمع شملها مع أصحابها من البشر، وذلك وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “كارانت بايولوجي”.

وقام فريق بقيادة الباحث تاكيفومي كيكوسوي بالتحقيق فيما إذا كان هذا يحدث ليس مع البشر فقط، ولكن أيضا مع أصدقائها من ذوات الأرجل الأربعة فإنها تبكي أحيانا عندما تغمرها العاطفة.

وأوضح كيكوسوي: وجدنا أن الكلاب تذرف الدموع المرتبطة بالمشاعر الإيجابية.

واكتشف أيضا أن الأوكسيتوسين بمثابة آلية محتملة تكمن وراء ذلك.

وتوصل كيكوسوي وزملاؤه إلى هذا الاكتشاف بعد أن وضعت إحدى كلابه صغارا وعند إرضاعها، كانت التعابير على وجه الكلبة تتغير، وقال العالم إن الدموع كانت تتترقرق في مقلتيها.

وأضاف كيكوسوي: هذا أعطاني فكرة أن الأوكسيتوسين قد يزيد من الدموع. -البيان

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11:10 ص2022-08-23
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