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الكلاسيكو: ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري بثنائية أمام برشلونة

منذ ساعتين

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مدريد- حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو مع ضيفه وغريمه برشلونة حامل اللقب واستعاد منه الصدارة التي تنازل عنها الأسبوع الماضي، بالفوز عليه 2-صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين النادي الملكي بفوزه الأول على برشلونة في الدوري على ملعبه “سانتياغو برنابيو” الى الشابين البرازيلي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز اللذين سجلا الهدفين، الأول في الدقيقة 71 والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين فقط على دخوله.
وأعاد اللاعبان الى فريقهم والمشجعين البسمة بعد تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين، وسقوط في منتصف الأسبوع على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في حين تجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة بالمركز الثاني. (أ ف ب)

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