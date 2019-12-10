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“الكلاسيكو” يواجه خطر التأجيل مرة ثانية بسبب الاحتجاجات في كتالونيا

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أكد الصحفي الإسباني الشهير جيوزيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو، على إمكانية تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء 18 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بسبب الإحتجاجات التي دعت لها حركة “تسونامي ديمقراطي” في الكلاسيكو، حتى يظهر للعالم حجم الأزمة في كتالونيا، مقرا إلى صعوبة ضمان سلامة المشجعين بالنسبة لشرطة الإقليم.

ودعت حركة “تسونامي ديمقراطي” للتجمع في ضواحي (كامب نو) يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، قبل 4 ساعات من مباراة الكلاسيكو، بالإضافة إلى تحركات أخرى غير معلنة ستشارك فيها الجماهير الحاضرة للمباراة.

واستغلت الحركة وجود حدث رياضي ضخم، لإبراز حجم الأزمة الكتالونية للعالم، خاصة مع تأكيدات الحركة في بيان سابق لها، أن أكثر من 18 ألف شخص، أكدوا مشاركتهم في الفاعلية الاحتجاجية.

وكان إقليم كتالونيا قد شهد مظاهرات سابقة للتنديد بالحكم القضائي الصادر في إسبانيا بحق 9 من قادة الإنفصاليين، لتقرر لجنة المسابقات بالإتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو في (كامب نو)، والتي كانت مقررة يوم 26 تشرين أول (اكتوبر)، إلى يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بسبب أعمال الشغب والمظاهرات في إقليم كتالونيا، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة.

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