الكلالدة يعلق على تأثير الحظر الشامل أثناء “فترة الدعاية الانتخابية”

هديل غبّون

عمّان – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، إن تطبيق الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت في كل أنحاء المملكة، لن يؤثر على فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، التي بدأت منذ اليوم الثلاثاء بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات.

وأوضح الكلالدة ردا على استفسار “للغد” حول ما إذا كان هذا الحظر يشكل “حرمانا المرشحين” من يومين من فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع قائلا :” إذا كانت هذه القرارات على الجميع فهي مساواة على الجميع، ولايوجد للان فصل في طلبات الترشح ، عندما تكون الحالة قاهرة والظروف قاهرة هنا لايحرم أي أحد .”

وبشأن الحديث مجددا عن احتمالات “تغيير” يوم الاقتراع في حال فرض حظر شامل في البلاد يوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قال :” نمر بوضع استثنائي للوباء، والانتخابات ليست نهاية العالم حياة الناس وصحتهم هي أولوية وهناك تفاصيل اخرى منها المدارس والجوامع والمصانع ..إذا طبّق الحظر الشامل تكون هناك قوة قاهرة ستطال جميع مناحي الحياة بما فيها الانتخابات.”.