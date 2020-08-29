الكلالدة: 49 مخالفة انتخابية منها تجاوزات تتعلق بالمال الأسود

عمان- الغد- استعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة خلال لقائه اليوم السبت، أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الكلالدة خلال اللقاء الذي يأتي ضمن لقاءات الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، إن تأجيل الانتخابات من صلاحيات جلالة الملك، والهيئة المستقلة للانتخاب تمتلك حق تغيير موعد الاقتراع، وذلك منوط بتطور الوضع الوبائي بالمملكة.

وأوضح أن الهيئة اتخذت الإجراءات والخطوات التي تتواءم وتوصيات لجنة الأوبئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بما فيها التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، وأجرت بالتعاون مع وزارة الصحة فحص وباء كورونا المعتمد لرؤساء وأعضاء لجان الانتخاب وموظفي الهيئة والكوادر العاملة معها، في إطار الخطة الوبائية التي أعدتها لإجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا؛ حفاظا على سلامة الناخبين والمواطنين المشاركين بالعملية الانتخابية.

وأضاف الكلالدة أن التوعية في الانتخابات هي مسؤولية مشتركة تتحملها جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت حملات لتوعية وتثقيف المواطنين وتحفيزهم على المشاركة بالانتخابات؛ ترشيحا وانتخابا وتطوعا.

وبين أن الهيئة تعاملت مع 49 مخالفة انتخابية، منها 26 مخالفة تتعلق بالمال الأسود والدعاية الانتخابية، مؤكدا حرص الهيئة على متابعة ورصد كل ما يرد إليها من شكاوى ومخالفات من خلال لجنة المتابعة الخاصة برصد الدعاية الانتخابية، مبينا آلية الاقتراع للمحجور عليهم بسبب جائحة كورونا؛ وفقا لتعليمات محددة أقرها مجلس المفوضين لضمان سلامة المواطنين.

وتطرق الكلالدة إلى قضية القيود الراكدة سواء أكانت لأشخاص ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية أو متوفين ولم تصدر لهم شهادات وفاة بأسمائهم من دائرة الأحوال المدينة والجوازات، مشيرا إلى أن عدد طلبات الاعتراض على الغير بلغت 740 طلبا، وعلى الذات بلغت حتى يوم أمس 2737 طلبا.

ولفت إلى أن قرارات الهيئة قابلة للطعن لدى المحكمة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصاتها.