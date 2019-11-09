“الكلحة” للمأكولات الشرقية توفر خدماتها بقرية المرسى في أيلة

عمان- وقّعت أيلة مؤخراً اتفاقية مع مطاعم الكلحة للمأكولات الشرقية، لتوفير خدماتها ومنتجاتها الممزة في منطقة التجزئة ضمن قرية المرسى.

وبموجب اتفاقية الخدمات التأجيرية، يوفر مطعم الكلحة قائمة واسعة من خدماته ومنتجاته والأطباق المميزة من المأكولات الشرقية، لرواد أيلة من القاطنين والزوار حيث يعد “الكلحة” علامة تجارية مميزة في مجال الأطباق الشرقية.

والكلحة من المطاعم التي تتخصص في خدمة مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية وفي أسلوب خاص، تجمع بين أصالة الماضي والمعايير الحديثة والعصرية لتوفير ما هو مميز وحازت على رضى الزبائن على مدار السنوات الماضية.

ويؤكد حضور الكلحة لتقديم خدماته ضمن منطقة التجزئة في أيلة حرص أيلة على توفير تشكيلة منوعة من خيارات الضيافة والمطاعم أمام مرتاديها تحقق لهم تطلعاتهم وتخدم الحركة السياحية النشطة.

وتسعى أيلة لتوفير خدمات مساندة شاملة ومميزة الأداء عبر اتفاقيات تأجير مع مجموعات أعمال تتطابق وقيم الأداء مع أيلة القائمة على الجودة والحرفية والريادة والخدمات العصرية القائمة على الابتكار بالتوازي مع مؤسسية الأداء.

وباتت منطقة التجزئة في قرية المرسى، خلية نشاط دائم لمؤسسات الأعمال الريادية الأردنية في ظل مساعي أيلة لتوسيع نطاق الخدمات المساندة الشاملة ورفيعة المستوى في مجالات متعددة وتمنح الفرص لمجموعات الأعمال الأردنية للتوسع والانتشار المحلي.