الكنائس المسيحية الغربية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

رام الله- بدأت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي اليوم الخميس في فلسطين، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وفق اجراءات وقائية حسب البروتوكول الصحي المتبع، وستشهد ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم قمة الاحتفالات بوصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وسيتم توجيه السلام عليه من قبل الشخصيات الرسمية وفق الربوتوكول بدون اكتظاظ أو تجمع أو تدافع.

ووضعت حراسة مشددة على مداخل ساحة المهد، للعمل على منع دخول أي شخص داخل حدود الساحة دون الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من لبس الكمامة وتعقيم اليدين.

وأشارت بلدية بيت لحم في بيان اليوم، إلى أنه لن يكون هناك أي فعاليات في ساحة المهد، وسيكون هناك بث مباشر لترانيم ميلادية من جوقات عالمية من المدن المتوائمة، عبر صفحة البلدية على “الفيسبوك”، على أن يقتصر قداس منتصف الليل، على رجال الدين فقط. وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان في بيان: إن الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه العالم من انتشار جائحة كورونا التي تعرض حياة البشرية للخطر وتسبب معاناة وخسارة كبيرة لشعوب العالم. بدوره، بين مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد الحقوقي طارق الحاج في بيان، أنه سيكون هناك استنفار لأفراد الشرطة في المحافظة، إضافة إلى أفراد الاجهزة الأمنية الأخرى، من الساعة السادسة صباحا حتى انتهاء قداس منتصف الليل، لتأمين وصول الموكب الاحتفالات. وقال قائد مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لاحتفالات اعياد الميلاد، جورج قنواتي في بيان : إن عشر مجموعات ستشارك في العروض التي تتقدم دخول موكب البطريرك، بتعداد (1200) كشاف، وهي: البابوية البنجالية، والنادي الارثوذكسي العربي”بيت ساحور”، ودير اللاتين ” بيت ساحور”، والكاثوليك العرب “القدس”، ومرشدات داعي “بين لحم”، والطليعة الارثوذكسية “بيت لحم”، والنادي السرياني “بيت لحم”، ومرشدات السالزيان السادسة “بيت لحم”، وراهبات مار يوسف “بيت لحم”، وكشافة تراسنطة “بيت لحم”.-(بترا)