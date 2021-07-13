الكندية أندرييسكو تعلن انسحابها من اولمبياد طوكيو بسبب الوباء

لوس انجليس – اعلنت الكندية بيانكا أندرييسكو، المصنفة خامسة عالميا، الإثنين انسحابها من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو “بسبب كل التحديات التي يسببها وباء كوفيد-19”.

وقالت أندرييسكو البالغة من العمر 21 عاما والتي فجرت المفاجأة عام 2019 بتتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، على حسابها على إنستغرام: “أعلم من أعماق قلبي أن هذا هو القرار الأفضل”.

ولحقت أندرييسكو بقائمة المنسحبين من الألعاب الأولمبية المقررة في الفترة بين 23 تموز/يوليو الحالي والثامن من آب/أغسطس المقبل، أبرزهم الإسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تيم والأميركية سيرينا وليامس. (أ ف ب)