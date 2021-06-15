“الكندي” ينفذ حملة تبرع بالدم

عمان – الغد – نفذ مستشفى الكندي حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة مؤخرا بتفاعل كبير ومشاركة فعالة من كوادر المستشفى الطبية والفنية والادارية اضافة الى المواطنين الذين قدموا للتبرع بالدم تلبية لدعوة المستشفى ضمن حملة “قطرة من دمك .. تنقذ حياة” .

واشد رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد خريس بالحملة ووجه الشكر الى كوادر المستشفى التي قدمت للتبرع بالدم وانجاح هذا الجهد الانساني الموجه لصالح الوطن وابنائه وتوفير وحدات دم احتياطية في بنك الدم للتبرع بها للحالات الطارئة والمرضية.

ومن جهته اشاد مدير عام المستشفى الدكتور علي حياصات الذي تواجد في مكان الحدث ، بالتفاعل مع الحملة واندفاع العاملين في المستشفى للتبرع بالدم وحرصهم على ان يكونوا ايجابيين مع الحملات الانسانية والصحية وتوفير وحدات دم بالتعاون مع بنك الدم الوطني للتبرع بها عند حاجة اي حالة طبية لكميات من وحدات الدم.

وقدم موظفو مديرية بنك الدم جهود كبيرة خلال الحملة وقاموا بسحب كميات الدم من المتبرعين واعداد عينات الفحص اللازمة للتأكد من سلامة الدم المتبرع به .