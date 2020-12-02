الكنيست الإسرائيلي توافق بالقراءة التمهيدية على قانون حلها

القدس المحتلة – صادق الكنيست (البرلمان) في الكيان الإسرائيلي اليوم الأربعاء بكامل هيئته بالقراءة التمهيدية على قانون حله، ما يعني الذهاب إلى انتخابات جديدة في غضون الأشهر المقبلة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية-بحسب متابعة وكالة “صفا” أن المصادقة تمت بتأييد 61 عضوا ورفض 54.

وبذلك ستتوجه الساحة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات جديدة، وحظي القرار بدعم رئيس حزب (أزرق- أبيض) وزير الجيش بيني غانتس وحزب العمل، وأحزاب المعارضة.

ولم يستجب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمطلب غانتس بالإقرار السريع للميزانية، وبدا أنه يسعى هو الآخر للذهاب نحو الانتخابات للتخلص من الشراكة مع غانتس.

وامتنعت القائمة العربية المشتركة عن التصويت على القانون، فيما وقف إلى جانب حزب الليكود برفض الخطوة أحزاب المتدينين “يهدوت هتوراة”، و”شاس”.